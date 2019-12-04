Сергей Семак: Не вижу особых проблем в кричалках о Дзюбе Главный тренер «Зенит» считает, что выпады болельщиков «Спартака» лишь мотивируют нападающего.

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Сергей Семак в большом интервью рассказал о том, задевают ли Артема Дзюбу кричалки, а также поделился планами на ближайшее трансферное окно.

«Мне кажется, это неприятно, – сказал главный тренер «Зенита» корреспонденту «Фонтанки». – Задеть может, если предательство, если оно связано с близкими людьми. А здесь же скорее мотивирует, чем задевает. Тот же Володя Быстров после перехода выдал потрясающую серию в 2009 году, когда практически забивал в каждом матче. Я не вижу особых проблем в этих кричалках. Меня самого задевает, скорее, культура. Некая неприязнь всегда будет на футбольных полях. Но вот форма высказывания, конечно, может быть абсолютно другой. К сожалению, это такая болезнь общества, на мой взгляд.

По словам Семака, зимой не стоит ждать от «Зенита» масштабной кампании на трансферном рынке: «Трансферная стратегия отталкивается от того, сохранится команда или нет, кто из игроков останется или уйдет. У группы футболистов заканчиваются контракты. Если кого-то клуб сможет отпустить – у нас появится возможность кого-то взять. Сейчас не получается сделать то, что хотели бы, главный акцент будет сделан на лето.

Хотим всегда одного – лучше играть. Более сильную команду хотим, укреплять слабые позиции. Есть группа футболистов, у которых заканчивается в конце года контракт. И прежде, чем взять на позиции игроков, нужно понять, сможем ли мы трудоустроить игрока, который играет на этой позиции. Мы не можем просто так взять или отказаться от игрока, чтобы потом человек не играл и не тренировался. Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь. В любом случае мы ждем возвращения Малкома и Кокорина. Они добавят разнообразия и укрепят нашу команду».

До зимнего перерыва «Зениту» осталось провести два матча. 6 декабря питерцы сыграют дома с московским «Динамо» в РПЛ, а 10 декабря состоится заключительный матч команды Семака на групповом этапе Лиги чемпионов. В гостях у лиссабонской «Бенфики».