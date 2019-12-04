«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей Московский клуб наказали за то, что фанаты оскорбляли Артема Дзюбу.

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За оскорбительные скандирования болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы «Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей. Об этом сказал журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, сообщает ТАСС.

1 декабря «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 18-го тура РПЛ. В течение игры болельщики красно-белых оскорбляли Дзюбу. Также на гостевой трибуне были размещены баннеры, оскорбляющие футболиста.

«Болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения в адрес футболиста «Зенита» Дзюбы, за это они получают штраф в 100 тыс. рублей. Также были вывешены четыре несогласованных баннера, два из которых носили оскорбительный характер. За баннеры клуб оштрафован на 150 тыс. рублей. Футболисты «Спартака» получили шесть желтых карточек в матче, за неподобающее поведение красно-белые заплатят штраф размером 100 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Также по итогам этой встречи «Зенит» оштрафован на 150 тысяч рублей. «Болельщики бросали ленты на поле, за это клуб получает штраф в 50 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений «Зенит» заплатит 100 тысяч рублей», – добавил Григорьянц.

6 декабря «Зенит» примет дома московское «Динамо». «Спартак» 8 декабря сыграет в Москве с «Ростовом».