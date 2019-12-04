Российская футболистка погибла в ДТП в возрасте 22 лет

Вчера вечером 3 декабря на 882-м километре автодороги Челябинск – Новосибирск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. 22-летняя футболистка Алена Трушкина, управляя легковым автомобилем, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Об этом сообщил официальный сайт футбольного клуба «Иртыш» (Омск).
Трушкина выступала за «Иртыш», «Уфу» и красноярский «Енисей». В составе сборной Сибирского федерального университета Алена брала награды и становилась чемпионкой всероссийских студенческих соревнований по футболу и мини-футболу.
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