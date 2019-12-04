Анчелотти может вернуться в «ПСЖ» Французская пресса утверждает, что итальянец вновь возглавит парижан следующим летом.

Затянувшаяся серия неудач «Наполи» сделала шаткими позиции Карло Анчелотти в неаполитанском клубе. Слухи о его возможном уходе появляются в итальянской прессе каждый день. Сегодня о трехкратном победителе Лиги чемпионов вспомнило французское издание Foot Mercato. Источник утверждает, что следующим летом Анчелотти вернется в Париж.

Foot Mercato пишет, что по завершении нынешнего сезона немец Томас Тухель покинет «Пари Сен-Жермен», чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию». Освободившееся место и займет итальянский тренер, уже работавший с «ПСЖ» с 2011 по 2013 годы.

Итальянские СМИ ранее утверждали, что Анчелотти будет уволен из «Наполи» на следующей неделе после матча Лиги чемпионов против «Генка». Его место якобы должен занять бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Безвыигрышная серия «Наполи» с учетом всех турниров длится восемь матчей (шесть ничьих и два поражения). 7 декабря команда Анчелотти в рамках 15-го тура Серии А сыграет на выезде с «Удинезе».