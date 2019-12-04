«Спартак» готов помочь болельщику, задержанному полицией в Санкт-Петербурге Московский клуб выступил с заявлением.

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением в связи с задержаниями болельщиков клуба в Санкт-Петербурге.

«ФК «Спартак-Москва» обеспокоен многочисленными задержаниями в Санкт-Петербурге болельщиков клуба, которые отправились на матч 18-го тура РПЛ с ФК «Зенит», – цитирует заявления пресс-службы «Спартака» Чемпионат.com. – В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга.

Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему заводящему, которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета».

Матч 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» состоялся 1 декабря и завершился со счетом 1:0. СМИ распространяли информацию о том, что после матча полиция задержала от 150 до 200 человек.