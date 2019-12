Салах опять претендует на приз лучшему футболиста Африки

Сегодня КАФ опубликовала список из десяти кандидатов на звание лучшего футболиста Африки 2019 года.

За награду поборются:

Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде.

Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN