Салах опять претендует на приз лучшему футболиста Африки Африканская конфедерация футбола опубликовала список из 10 претендентов.

Сегодня КАФ опубликовала список из десяти кандидатов на звание лучшего футболиста Африки 2019 года.

За награду поборются:

Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде.

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣



The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝



Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

Действующим обладателем награды является египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, признававшийся лучшим и в 2017 и 2018 годах. Рекорд по количеству побед в этом конкурсе принадлежит камерунцу Самуэлю Это’О и ивуарийцу Яя Туре. Оба становились обладателями приза по четыре раза.