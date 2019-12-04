Салах опять претендует на приз лучшему футболиста Африки - Советский спорт
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04 декабря 2019 19:17ФутболШарафудинов Виктор

Салах опять претендует на приз лучшему футболиста Африки

Африканская конфедерация футбола опубликовала список из 10 претендентов.

Сегодня КАФ опубликовала список из десяти кандидатов на звание лучшего футболиста Африки 2019 года.

За награду поборются:

Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).

Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде.

Действующим обладателем награды является египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, признававшийся лучшим и в 2017 и 2018 годах. Рекорд по количеству побед в этом конкурсе принадлежит камерунцу Самуэлю Это’О и ивуарийцу Яя Туре. Оба становились обладателями приза по четыре раза.

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