Салах опять претендует на приз лучшему футболиста Африки

Сегодня КАФ опубликовала список из десяти кандидатов на звание лучшего футболиста Африки 2019 года.
За награду поборются:
Андре Онана (Камерун, «Аякс»), Хаким Зиеш (Марокко, «Аякс»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»), Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Исмаэль Беннасер (Алжир, «Милан»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»), Одион Игало (Нигерия, «Шанхай Шеньхуа»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Рияд Марез (Алжир, «Манчестер Сити»), Юсеф Белайли (Алжир, «Эсперанс»).
Победитель будет объявлен 7 января в египетской Хургаде.
3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣— CAF (@CAF_Online) December 4, 2019
The list of Africa's elite now has 10 names 🌎🔝
Who'll be crowned African Player of the Year? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN
Действующим обладателем награды является египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах, признававшийся лучшим и в 2017 и 2018 годах. Рекорд по количеству побед в этом конкурсе принадлежит камерунцу Самуэлю Это’О и ивуарийцу Яя Туре. Оба становились обладателями приза по четыре раза.