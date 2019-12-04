«Челси» и «Манчестер Юнайтед» бьются за Санчо

«Челси» готов побить клубный трансферный рекорд ради того, чтобы привлечь в свои ряды 19-летнего флангового нападающего Джейдона Санчо. Хотя ФИФА еще не сняла запрет на трансферы, в лондонском клубе надеются обойти «Манчестер Юнайтед» в споре за юного футболиста дортмундской «Боруссии» и сборной Англии. Трансфер может состояться либо в январе, либо следующим летом, утверждает Goal.com
«Манчестер Юнайтед» пока рано сбрасывать со счетов. Источник сообщает, что руководство манкунианцев готово заплатить «Боруссии» 140 миллионов евро. Это значит то, что «Челси» придется предложить больше.
В данный момент самый дорогой трансфер лондонцев – покупка вратаря Кепы Ариссабалаги у испанского «Атлетика» за 80 млн евро. В феврале нынешнего ФИФА запретила «Челси» совершать покупки за нарушение правил международных трансферов несовершеннолетних игроков. Изначально запрет распространялся на два трансферных окна, но юристы лондонского клуба надеются добиться разрешения регистрировать новых игроков уже в январе.
В августе 2017 года «Боруссия» приобрела Санчо у «Манчестер Сити» за 7,84 млн евро. В нынешнем сезоне англичанин забил пять голов и сделал семь результативных передач в 11 матчах немецкой бундеслиги.
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