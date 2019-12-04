УЕФА утвердил формат европейского отборочного турнира ЧМ-2022

УЕФА в своем «твиттере» опубликовал предварительную информацию о формате проведения отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе.
Всего УЕФА получила 13 мест на ЧМ-2022. Напрямую выйдут 10 победителей групп, а еще три участника плей-офф будут определены в плей-офф с участием тех команд, которые займут вторые места.
Более подробная информация по формату проведения отбора ЧМ-2022 будет опубликована позже. Но уже сейчас можно сделать некоторые выводы.
55 европейских сборных придется разделить на 10 групп. В половине групп будут соревноваться по шесть команд, в другой половине – по пять.
Ранее сообщалось, что в плей-офф, предположительно, попадут 10 команд, занявших вторые места в своих группах, а также две лучшие команды по рейтингу второго сезона Лиги наций УЕФА. Стыковые матчи с участием 12 сборных будут состоять из двух раундов.
22-й чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Старт отборочного турнира в Европе запланирован на март 2021 года.
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