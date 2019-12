УЕФА утвердил формат европейского отборочного турнира ЧМ-2022

УЕФА в своем «твиттере» опубликовал предварительную информацию о формате проведения отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Европе.

Всего УЕФА получила 13 мест на ЧМ-2022. Напрямую выйдут 10 победителей групп, а еще три участника плей-офф будут определены в плей-офф с участием тех команд, которые займут вторые места.

👍 CONFIRMED: The #UEFAExCo approved the European qualification process for the 13 teams reaching the 2022 World Cup.



🔟group winners

3️⃣ play-off winners



More details to come.