В ГУ МВД заявили, что задержание фанатов результат профилактической работы

Действия в отношении футбольных фанатов в Санкт-Петербурге носили профилактический характер. Об этом корреспонденту «РИА Новости» сообщил представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» победил «Спартак» со счетом 1:0. Во время матча болельщики московского клуба скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего хозяев Артема Дзюбы. По состоянию на сегодня суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. Фанату «Спартака» Валерию Бевзу запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.
«Сегодня по материалам, предоставленным полицией Санкт-Петербурга, – отметил представитель ГУ МВД. – Петроградским районным судом в отношении 34-летнего жителя Москвы вынесено решение о наложении штрафа в сумме 5 тысяч рублей и лишении права посещать спортивные мероприятия на 1,5 года. Это стало результатом профилактической работы полиции, проведенной в минувшие выходные в различных районах Петербурга по пресечению и предотвращению грубых нарушений общественного порядка футбольными фанатами.
В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы. Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия (матчи основных и дублирующих составов) на достойном уровне с точки зрения безопасности».
В рамках 19-го тура «Зенит» 6 декабря примет московское «Динамо». «Спартак» 8 декабря сыграет дома с «Ростовом».
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