«МЮ» – «Тоттенхэм». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на матч 15-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд.
«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Винкс, Сиссоко, Алли, Сон, Кейн, Моура.
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Миранчук, Филипп или Новиков: кто стал главным героем 18-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 18-го тура РПЛ. 03.12.2019 16:00 Футбол Безъязычный Алексей Чемпионы выкопали победу. ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби Этот матч чем-то напомнил дерби, прошедшее на канадской площадке «ВТБ-Арены». 04.12.2019 22:12 Хоккей Домрачев Владислав Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав Владимир Федотов: В матче с «Сочи» был риск подхватить ангину Главный тренер «Оренбурга» рассказал о том, как принималось решение перенести матч предыдущего тура в Сочи, и о подготовке к заключительному перед зимним перерывом туру. 04.12.2019 19:22 Футбол Григорьевская Юлия Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев