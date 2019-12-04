«МЮ» – «Тоттенхэм». Стартовые составы Встреча пройдет на «Олд Траффорд» и стартует в 22.30 мск.

Загрузка... Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» на матч 15-го тура чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард, Рашфорд, Гринвуд. «Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Винкс, Сиссоко, Алли, Сон, Кейн, Моура.