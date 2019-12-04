Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро - Советский спорт
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04 декабря 2019 22:48ФутболГичунцев Артур

Фати продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных – 170 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Испанский хавбек Ансу Фати продолжит выступления за «Барселону». Сегодня, 4 декабря он подписал новое соглашение, рассчитанное до 2022 года.

Отмечается, что теперь сумма отступных за игрока составляет 170 млн евро. Если 17-летний футболист станет игроком первого состава, его ценник составит 400 млн евро.

Напомним, полузащитник перебрался в «Барселону» в 2012 году. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас, а также стал самым молодым футболистом «Барселоны», которому удалось поразить ворота в матче примеры (16 лет и 304 дня).

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