Испанский КДК не услышал угроз в адрес Гризманна

В воскресенье 1 декабря в Мадриде состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Барселона». Каталонцы выиграли со счетом 1:0, благодаря голу Лионеля Месси, а болельщики хозяев весь матч кричали и пели «Гризманн, умри», обижаясь на то, что прошлым летом Антуан Гризманн перебрался из «Атлетико» в «Барселону».
Ходили слухи, что мадридский клуб за такое поведение зрителей накажут, однако Контрольно-дисциплинарный комитет Королевской испанской федерации футбола даже не стал рассматривать скандирование болельщиков «Атлетико» в адрес игрока «Барселоны». Об этом сообщает испанская газета Marca.
«Атлетико» придется заплатить всего лишь 602 евро штрафа за то, что зрители на стадионе «Ванда Метрополитано» бросали на поле посторонние предметы, не причинив при этом вреда участникам матча.
28-летний Гризманн перешел в «Барселону» в июле нынешнего года за 120 миллионов евро. Ранее француз провел в составе «Атлетико» пять сезонов, забив 133 мяча в 257 матчах.
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