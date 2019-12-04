СМИ: «Милан» отказался от Алексея Миранчука Об этом сообщает Calciomercato.com.

Итальянский «Милан» выбыл из борьбы за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Согласно источнику, «россонери» сделали ставку на других футболистов. Отмечается, что данное решение принял спортивный директор красно-черных Звонимир Бобан.

Ранее сообщалось, что 24-летний хавбек интересен «Ювентусу», мадридскому «Атлетико», а также «Валенсии» и «Севилье».

В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.