СМИ: «Милан» отказался от Алексея Миранчука

Итальянский «Милан» выбыл из борьбы за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Согласно источнику, «россонери» сделали ставку на других футболистов. Отмечается, что данное решение принял спортивный директор красно-черных Звонимир Бобан.
Ранее сообщалось, что 24-летний хавбек интересен «Ювентусу», мадридскому «Атлетико», а также «Валенсии» и «Севилье».
В текущем сезоне он провел 19 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевых передачи.
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