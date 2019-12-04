«Зениту» нужен новый бразильский защитник - Советский спорт
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04 декабря 2019 23:33ФутболШарафудинов Виктор

«Зениту» нужен новый бразильский защитник

Питерский клуб заинтересовал Гильерме Арана, который сейчас играет за «Аталанту».

В поле зрения скаутов «Зенита» попал 22-летний бразилец Гильерме Арана, который принадлежит испанской «Севилье», но в данный момент играет на правах аренды за итальянскую «Аталанту». Об интересе чемпиона России к этому футболисту сообщил Tuttomercatoweb.

Если верить источнику, клуб из Санкт-Петербурга рассматривают вариант с подписанием 22-летнего игрока в зимнее трансферное окно. На бразильца, который может играть на левом фланге и в обороне и в полузащите, претендуют еще целых пять клубов – московский ЦСКА, барселонский «Эспаньол», а также представители бразильской серии А «Коринтианс», «Гремио» и «Палмейрас».

«Севилья» купила Арану у «Коринтианса» в январе 2018 года за 11 млн евро. В конце августа нынешнего года испанский клуб отпустил бразильца в «Аталанту» на правах аренды, за что итальянцы заплатили один миллион.

В нынешнем сезоне Арана ни разу не появился в стартовом составе клуба из Бергамо. Выйдя на замену четыре раза в матчах серии А, он провел на поле всего лишь 75 минут.

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