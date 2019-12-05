Дубль Рэшфорда помог «МЮ» обыграть «Тоттенхэм» Это первое поражение Жозе Моуринью у руля лондонского клуба.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение игрокам «Тоттенхэма» в домашнем матче 15-го тура АПЛ – 2:1.

В составе победителей два мяча забил форвард Маркус Рэшфорд. У гостей отличился полузащитник Деле Алли.

Таким образом, «МЮ», набрав 21 очко, вышел на 6-е место в таблице, а «Тоттенхэм», в активе которого 20 очков, занимает 8-ю строчку.

7 декабря «Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» в тот же день встретится с «Бернли».

АПЛ. 15-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 6 Рэшфорд, 1:1 – 39 Алли, 2:1 – 49, пенальти Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Янг, Линделеф, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Мактомини, Гринвуд (Перейра, 80), Рэшфорд.

«Тоттенхэм»: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Алли, Лукас Моура (Эриксен, 64), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждение: Уинкс (13).