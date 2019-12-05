«Лестер» одолел «Уотфорд», «Челси» победил «Астон Виллу» Состоялись матчи 15-го тура АПЛ.

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Так, футболисты «Лестера» нанесли поражение игрокам «Уотфорда» (2:0) на домашней арене благодаря голам Джейми Варди и Джеймса Мэддисона.

В другом матче «Челси» одолел «Астон Виллу». В составе победителей отличились Тэмми Абрахам и Мейсон Маунт. У гостей это сделал Махмуд Хассан Трезеге.

Таким образом, «Лестер» набрал 35 очков и вышел на 2-е место в таблице. «Челси», у которого 29 очков, занимает 4-ю строчку. «Уотфорд» расположился на последней, 20-й позиции. В его активе 7 очков. Что касается «Астон Виллы», то команда занимает 15-е место, набрав 15 очков.

АПЛ. 15-й тур

«Лестер» – «Уотфорд» – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 55, пенальти Варди, 2:0 – 90 Мэддисон.

«Лестер»: Шмейхель, Фукс, Сеюнджю, Рикарду Перейра, Эванс, Барнс (Джастин, 80), Тилеманс (Чоудури, 69), Мэддисон, Ндиди, Перес (Прат, 46), Варди.

«Уотфорд»: Фостер, Мазина, Мариаппа, Фемения, Кэткарт, Дукуре, Капу, Хьюз (Кина, 83), Сарр, Дини (Грэй, 87), Деулофеу (Саксесс, 77).

Предупреждения: Варди (38), Сеюнджю (41), Деулофеу (46), Ндиди (63), Мазина (90).

«Челси» – «Астон Вилла» – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – 24 Абрахам, 1:1 – 41 Трезеге, 2:1 – 48 Маунт

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Джеймс, Зума, Аспиликуэта, Пулишич (Хадсон-Одои, 86), Маунт, Канте, Ковачич, Виллиан (Жоржиньо, 90), Абрахам (Батшуайи, 83).

«Астон Вилла»: Хитон, Таргетт, Мингз, Аль-Мухаммади, Конса, Накамба, Хурихэйн (Дуглас Луис, 58), Трезеге (Хота, 76), Макгинн, Грилиш, Уэсли

Предупреждения: Маунт (45), Таргетт (64), Ковачич (81).