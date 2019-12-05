«Ливерпуль» победил «Эвертон», отрыв от второго места – 8 очков - Советский спорт
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05 декабря 2019 01:19ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» победил «Эвертон», отрыв от второго места – 8 очков

Встреча прошла на «Энфилде».

Матч 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Эвертон» завершился победой хозяев со счетом 5:2.

В составе «красных» дубль оформил Дивок Ориги. Еще по голу забили Джердан Шакири, Садио Мане и Джорджиньо Вейналдум. У проигравших два мяча забили Майкл Кин и Ришарлисон.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал 43 очка и занимает 1-е место в таблице. Отрыв от «Лестера», который занимает 2-ю строчку, составляет 8 очков. У «Эвертона» – 18-е место и 14 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом», а «Эвертон» встретится с «Челси». Обе игры пройдут 7 декабря.

АПЛ. 15-й тур

«Ливерпуль» – «Эвертон» – 5:2 (4:2)

Голы: 1:0 – 6 Ориги, 2:0 – 17 Шакири, 2:1 – 21 Кин, 3:1 – 31 Ориги, 4:1 – 45 Мане, 4:2 – 45 Ришарлисон, 5:2 – 90 Вейналдум.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнолд (Гомес, 83), Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Лаллана (Хендерсон, 72), Вейналдум, Шакири, Милнер, Мане, Ориги (Фирмино, 73).

«Эвертон»: Пикфорд, Сидибе (Бернард, 35), Мина, Кин, Холгейт, Дэвис (Шнайдерлин, 72), Сигурдссон, Ришарлисон, Ивоби, Динь, Кэлверт-Льюин (Кин, 60).

Предупреждения: Александер-Арнолд (27), Ришарлисон (31), Дэвис (67).

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