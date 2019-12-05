Моуринью – о поражении от «МЮ»: Допустили ошибки, но плакать не собираемся - Советский спорт
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05 декабря 2019 01:42ФутболГичунцев Артур

Моуринью – о поражении от «МЮ»: Допустили ошибки, но плакать не собираемся

Встреча прошла на «Олд Траффорд».

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после поражения от «МЮ» в 15-м туре АПЛ, а также прокомментировал игру форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда, который оформил дубль и помог своей команде победить (2:1).

Специалист отметил, что готовил своих футболистов к игре Рэшфорда, с которым работал на «Олд Траффорд». При этом он подчеркнул, что сегодняшнее поражение не ударит по его команде.

«Да, этот парень очень опасен. Особенно, когда он играет на левом фланге. Я знал об этом и предоставил своим футболистам всю информацию. Первый гол – типичный Рэшфорд. Наши парни это прекрасно знали, но не смогли ничего поделать.

Конечно, для нас это шаг назад, но нужно двигаться дальше. Мы допустили ошибки, но плакать не собираемся. В субботу нас ждет трудный матч с «Бернли», – цитирует португальца ВВС.

«МЮ», набрав 21 очко, вышел на 6-е место в таблице, а «Тоттенхэм», в активе которого 20 очков, занимает 8-ю строчку.

7 декабря «Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», а «Тоттенхэм» в тот же день встретится с «Бернли».

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