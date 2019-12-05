Сульшер - о матче с «Тоттенхэмом»: Этим вечером мы были превосходны - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 07:39ФутболНечаев Юрий

Сульшер - о матче с «Тоттенхэмом»: Этим вечером мы были превосходны

«МЮ» обыграл «Тоттенхэм» после двух ничьих подряд в Премьер-лиге.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 15-го тура АПЛ.

«Когда мы побеждаем, я всегда счастлив. Команда постоянно учится и совершенствуется, но этим вечером мы были превосходны впервые за долгое время, - приводит слова Сульшера BBC. - Эта победа имеет огромное значение для «МЮ». В последнее время у нас было слишком много ничьих. Мы получили отличный урок в двух предыдущих играх и вернулись в отличном стиле».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Дублем в составе победителей отметился Маркус Рэшфорд (6-я и 49-я минуты), в составе лондонцев отличился Деле Алли (39-я).

После этой победы «Манчестер» опередил команду Жозе Моуринью в турнирной таблице. Подопечные Сульшера поднялись на шестую строчку, имея в активе 21 очко. «Тоттенхэм» набрал 20 очков и расположился на восьмом месте.

В следующем туре лондонцы примут «Бернли», а «МЮ» сыграет в гостях с «Манчестер Сити». Обе встречи состоятся 7 декабря.

Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев занял 8-е место Наталья Сорокина: Со Старых и Глазыриной поступили некрасиво Матвей Елисеев: Только после второй стрельбы понял, что могу быть среди лидеров
Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Кучеров вышел на график «два очка за игру». Обзор игрового дня НХЛ В «Нью-Джерси» наконец-то отправили на биржу труда тренера-самодура, Бобровский вновь остался в запасе во «Флориде», «Вашингтон» рвется на первое место, а «Тампа» - в плей-офф. Обзор игрового дня НХЛ от «Советского спорта». 04.12.2019 18:04 Хоккей Славин Виталий
Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
РУСАДА требует отстранить весь тренерский штаб сборной России по легкой атлетике Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Елисеев занял 8-е место WADA подозревает 41 российского тяжелоатлета в нарушении антидопинговых правил
Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рэшфорд передал привет Моуринью. «МЮ» выиграл дома у «Тоттенхэма» (видео) Встреча прошла на «Олд Траффорд». 05.12.2019 00:47 Футбол Зибрак Артем
«Я должен голым бегать и орать «Ура». Горячее московское дерби Несмотря на небольшое количество шайб, матч был непростым. 04.12.2019 22:49 Хоккей Кузютина Елена
От расчленения департамента Егорова сумма не изменится Прославленный советский вратарь и опытный функционер Анзор Кавазашвили высказывает сомнения в эффективности задуманных РФС реформ судейского корпуса. 03.12.2019 23:00 Футбол Кавазашвили Анзор
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
07:54 Футбол Лионель Месси: Мане - это тот футболист, который мне нравится
07:39 Футбол Сульшер - о матче с «Тоттенхэмом»: Этим вечером мы были превосходны
07:15 Хоккей «Питтсбург» Малкина обыграл «Сент-Луис»
06:58 Олимпиада РУСАДА требует отстранить весь тренерский штаб сборной России по легкой атлетике
06:28 Волейбол «Зенит» одержал первую победу на клубном чемпионате мира
06:16 Хоккей Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Торонто»
01:54 Футбол «Удинезе» вышел в 1/8 финала Кубка Италии, где сыграет с «Ювентусом»
01:42 Футбол Моуринью – о поражении от «МЮ»: Допустили ошибки, но плакать не собираемся
01:19 Футбол «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», отрыв от второго места – 8 очков
01:09 Футбол «ПСЖ» обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции
01:00 Хоккей Владимир Крикунов – после поражения от ЦСКА: Пока уступаем армейцам в мастерстве
00:41 Футбол «Лестер» одолел «Уотфорд», «Челси» победил «Астон Виллу»
00:29 Футбол Дубль Рэшфорда помог «МЮ» обыграть «Тоттенхэм»
00:21 Хоккей Никитин – о дерби с «Динамо»: У ЦСКА не все получалось, но победа важнее
00:04 ММА Гэтжи назвал будущий бой Макгрегора и Серроне «цирком уродов»
23:45 Футбол Головкин рассказал о встрече с Роналду и получил от него подарок (фото)
23:33 Футбол «Зениту» нужен новый бразильский защитник
23:27 Футбол СМИ: «Милан» отказался от Алексея Миранчука
23:20 Футбол Испанский КДК не услышал угроз в адрес Гризманна
23:08 Хоккей Гол Якимова помог «Северстали» всухую обыграть рижское «Динамо»
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
500 рублей - и ты за реновацию! Как в Москве проводят собрания фальшивых переселенцев
Власти Удмуртии не достигли показателей эффективности
Ветрено и морозно будет на Ставрополье в четверг
«Зверей люблю, людей — выборочно»
Стихийный мемориал соорудили у разрушенного яковлевского дома в Белгородской области
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика