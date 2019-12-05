Сульшер - о матче с «Тоттенхэмом»: Этим вечером мы были превосходны

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 15-го тура АПЛ.
«Когда мы побеждаем, я всегда счастлив. Команда постоянно учится и совершенствуется, но этим вечером мы были превосходны впервые за долгое время, - приводит слова Сульшера BBC. - Эта победа имеет огромное значение для «МЮ». В последнее время у нас было слишком много ничьих. Мы получили отличный урок в двух предыдущих играх и вернулись в отличном стиле».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Дублем в составе победителей отметился Маркус Рэшфорд (6-я и 49-я минуты), в составе лондонцев отличился Деле Алли (39-я).
После этой победы «Манчестер» опередил команду Жозе Моуринью в турнирной таблице. Подопечные Сульшера поднялись на шестую строчку, имея в активе 21 очко. «Тоттенхэм» набрал 20 очков и расположился на восьмом месте.
В следующем туре лондонцы примут «Бернли», а «МЮ» сыграет в гостях с «Манчестер Сити». Обе встречи состоятся 7 декабря.
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