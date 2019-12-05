Юрген Клопп: Это хорошее начало чемпионата, может, даже идеальное Немецкий специалист одержал 100 побед в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после матча 15-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:2).

«Беспроигрышная серия? Это здорово, но мне бы хотелось, чтобы это было в одном сезоне. В прошлом чемпионате у нас было всего одно поражение, но этого не хватило для титула. Я не могу вспомнить ни одну игру из 100 выигранных в АПЛ, в которой мы не должны были побеждать. Это хорошее начало, может, даже идеальное», - приводит слова Клоппа ВВС.

После победы над «Эвертоном» «Ливерпуль» закрепился на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 43 очка и опережает идущий на втором месте «Лестер» уже на восемь очков, а замыкающий тройку «Манчестер Сити» - на 11.

В следующем туре подопечные Клоппа сыграют на выезде с «Борнмутом» 7 декабря.

Победа над «Эвертоном» стала для немецкого тренера 100-й в АПЛ в качестве наставника «Ливерпуля». Для достижения такого результата ему потребовалось провести 159 матчей. Быстрее Клоппа 100 побед в АПЛ добивался только Жозе Моуринью (142 матча).

«Ливерпуль» продолжает свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая составляет уже 32 матча (27 побед, 5 ничьих).