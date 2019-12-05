Сотрудники ФК «Луч» остановили работу из-за долгов по зарплате «Луч» выступает в ФНЛ.

Сотрудники ФК «Луч» (Владивосток) объявили о том, что приостанавливают свою деятельность из-за долгов по зарплате.

Об этом говорится в обращении к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены. Эти проблемы тянутся из года в год. Это обращение - крик души. Мы устали терпеть. Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания. Также по этой причине будут отменены занятия в Центре подготовки юных футболистов, и более 300 детей останутся без тренировок», - сказано в обращении.

После 25 сыгранных туров «Луч» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. В активе команды 26 очков.