Бенитес может возглавить «Арсенал» В настоящий момент специалист работает в Китае.

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Лондонский «Арсенал» заинтересован в том, чтобы пригласить на пост главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Испанский специалист хорошо знаком с АПЛ. Ранее он возглавлял «Ливерпуль» (с которым выигрывал Лигу чемпионов), «Челси» и «Ньюкасл».

В настоящее время Бенитес тренирует китайский «Далянь Ифан» и клубу, который захочет пригласить специалиста, придется выплатить отступные в размере 23,5 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» идет на десятом месте, у команды 19 очков.