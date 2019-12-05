Греческий АЕК ждет ответ от Слуцкого до пятницы Российский специалист может продолжить карьеру в Греции.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий должен дать ответ афинскому клубу АЕК до пятницы.

Об этом сообщает Sportbox.ru со ссылкой на источник в клубе.

Напомним, в среду появилась информация о том, что 12-кратный чемпион Греции заинтересован в приглашении Слуцкого на пост главного тренера. Проблемой в переговорах может стать то, что АЕК не готов предложить тренеру те же условия по личному контракту, какие у него были до этого в английском «Халле» и голландском «Витессе».

В текущем сезоне чемпионата Греции АЕК находится на пятом месте в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующих «Олимпиакоса» и ПАОКа на десять очков. По итогам прошлого сезона афинский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата.

Напомним, Слуцкий был уволен с поста главного тренера «Витесса» в конце ноября после пяти поражений подряд.