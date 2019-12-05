Ван Марвейк уволен с должности главного тренера сборной ОАЭ - Советский спорт
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05 декабря 2019 10:57ФутболНечаев Юрий

Ван Марвейк уволен с должности главного тренера сборной ОАЭ

Об этом сообщает федерация футбола страны.

Голландский специалист Берт ван Марвейк отправлен в отставку с поста главного тренера сборной ОАЭ.

Причиной увольнения послужило поражение команды ОАЭ от сборной Катара со счетом 2:4 во встрече на Кубок наций Персидского залива. После этой игры сборная ОАЭ завершила выступление на турнире.

Напомним, ранее ван Марвейк возглавлял сборную Голландии, с которой дошел до финала чемпионата мира 2010 года.

С командой ОАЭ специалист работал с марта 2019 года.

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