Ван Марвейк уволен с должности главного тренера сборной ОАЭ

Голландский специалист Берт ван Марвейк отправлен в отставку с поста главного тренера сборной ОАЭ.
Причиной увольнения послужило поражение команды ОАЭ от сборной Катара со счетом 2:4 во встрече на Кубок наций Персидского залива. После этой игры сборная ОАЭ завершила выступление на турнире.
Напомним, ранее ван Марвейк возглавлял сборную Голландии, с которой дошел до финала чемпионата мира 2010 года.
С командой ОАЭ специалист работал с марта 2019 года.
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