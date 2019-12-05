Деле Алли – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: Такие игры опускают на землю

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли подвел итоги матча 15-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2) на стадионе «Олд Траффорд».
«Сложно найти позитивные моменты, когда проигрываешь, – приводит BBC слова 23-летнего британца. – Мы знали, что нужно делать – надо было не уступить сопернику в энергичности. Мы проиграли не потому, что они переиграли нас, а только из-за своего настроя. Мы были недостаточно голодны, оказывались медленными на отскоках и проигрывали в борьбе 50 на 50.
Мы играли неаккуратно, что непозволительно в таких матчах и за что обычно наказывают. Мы провели много лет вместе. И нам нужно извлечь уроки. Такие игры опускают тебя обратно на землю».
Напомним, поражение от «Манчестер Юнайтед» стало первым для «Тоттенхэма» после назначения португальца Жозе Моуринью. Перед этим «шпоры» выиграли три матча подряд.
В следующем туре 7 декабря «Тоттенхэм» сыграет дома с «Бернли».
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