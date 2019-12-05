Марсьяль может не сыграть в дерби с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может пропустить дерби с «Манчестер Сити» из-за травмы, об этом сообщил главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер.
«Антони получил повреждение в игре против «Астон Виллы», - цитирует Сульшера Daily Mail. - Не уверен, что он будет готов к матчу против «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Марсьяль провел девять матчей, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.
Напомним, «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» в 15-м туре АПЛ со счетом 2:1. Эта победа позволила команде Сульшера набрать 21 очко и подняться на шестое место в турнирной таблице.
«Манчестер Сити» имеет в активе 32 очка и находится на третьем месте. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков.
Дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» состоится 7 декабря.
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