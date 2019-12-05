Жозе Моуринью – о втором голе «Манчестер Юнайтед»: Все спали, когда соперник вводил мяч из аута - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 12:16ФутболЛипкин Антон

Жозе Моуринью – о втором голе «Манчестер Юнайтед»: Все спали, когда соперник вводил мяч из аута

«Тоттенхэм» потерпел первое поражение при португальце.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о причинах поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

«Мы не играли хорошо на протяжении 30 минут, – приводит BBC слова португальца. – После этого же, думаю, игра изменилась. Но мы не можем позволять себе пропускать такой гол, как второй в этом матче.

Все спали, пока соперник вводил мяч из аута, и проснулись только тогда, когда Маркус Рэшфорд оказался рядом со штрафной.

«Юнайтед» был более агрессивным и более интенсивным в первые 30 минут, так что они заслужили победу».

Напомним, поражение от своей бывшей команды стало первым для Моуринью в «Тоттенхэме». Перед этим «шпоры» выиграли три матча подряд.

У команды осталось 20 очков, и она опустилась на восьмое место. В следующем туре 7 декабря «Тоттенхэм» сыграет дома с «Бернли».

Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алена Леонова: Туктамышева более достойна финала Гран-при, чем Теннелл Александр Самарин: У меня много проблем: я менее пластичный, не так хорошо владею коньком Четверо российских фигуристок пропустили тренировку перед финалом Гран-При
НХЛ versus КХЛ: Чистая победа заокеанской лиги В регулярном чемпионате команды едва треть дистанции преодолели, а количество наших игроков в НХЛ достигло рекордной отметки за все время существования КХЛ. 03.12.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
А если бы Овечкина в «Вашингтоне», как Панарина в «Рейнджерс», выгнали бы из его офиса №8? Второй матч подряд и шестой в сезоне Артемий Панарин не набрал ни единого очка, и «Рейнджерс» на своем льду закономерно уступил «Вегасу» – 1:4. 03.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Защитник «Вашингтона» Карлсон признан лучшим игроком дня в НХЛ Игорь Есмантович: Приезд генменеджеров клубов НХЛ – дополнительный стимул для наших игроков Джаред Беднар: Ничушкин очень хорош при игре в меньшинстве
Хватит балагана, пора на лыжню. Каким будет для России этот Кубок мира В субботу в шведском Эстерсунде двумя смешанными эстафетами стартует большой биатлонный сезон. 30.11.2019 11:00 Биатлон Тигай Лев
Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
От расчленения департамента Егорова сумма не изменится Прославленный советский вратарь и опытный функционер Анзор Кавазашвили высказывает сомнения в эффективности задуманных РФС реформ судейского корпуса. 03.12.2019 23:00 Футбол Кавазашвили Анзор
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:35 Конькобежный спорт Кулижников пропустит этап Кубка мира в Нур-Султане
12:30 Футбол Питер Крауч: Салах превратился в эгоистичного нападающего
12:27 Футбол «Коринтианс» интересуется Педро Рошей
12:16 Футбол Жозе Моуринью – о втором голе «Манчестер Юнайтед»: Все спали, когда соперник вводил мяч из аута
12:16 Хоккей Вольски покидает «Куньлунь»
12:08 Футбол Маркус Рэшфорд: Мячи не залетали в ворота, но мы вырвали победу
12:00 Футбол Марсьяль может не сыграть в дерби с «Манчестер Сити»
11:59 Хоккей Валерий Брагин: Вызвали много игроков из наших чемпионатов, это значит, что система развивается
11:53 Хоккей Стал известен состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии
11:46 Биатлон Йоханнес Бе: Хочу отпраздновать Рождество в желтой майке лидера
11:45 Фигурное катание Алена Леонова: Туктамышева более достойна финала Гран-при, чем Теннелл
11:39 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Хотели сыграть со СКА поэнергичнее, но не получилось
11:34 Футбол Деле Алли – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: Такие игры опускают на землю
11:30 Легкая атлетика Юлия Тарасенко: Будем продолжать общаться с РУСАДА, чтобы найти компромисс
11:23 Бокс Рой Джонс: Джошуа должен был провести бой, прежде чем бросать вызов Руису
11:19 Бокс Рой Джонс – о реванше Руиса и Джошуа: Кто откажется от 85 миллионов долларов?
11:10 Хоккей СКА продлил контракт с Марченко
11:10 Легкая атлетика Марина Купцова: Последние четыре года в ВФЛА прошли бездарно
11:03 Хоккей Андрей Миронов: Рад вызову в сборную – не голым же бегать и орать
10:57 Футбол Ван Марвейк уволен с должности главного тренера сборной ОАЭ
Табачные лоббисты возобновили борьбу против запрета на продажу сигарет у школ
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
Ветрено и морозно будет на Ставрополье в четверг
Ноябрьские дела в тюменском арбитраже: самые активные – «дочки» Сибура
На севере города волгоградцы замерзают из-за крупной коммунальной аварии
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика