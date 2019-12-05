Жозе Моуринью – о втором голе «Манчестер Юнайтед»: Все спали, когда соперник вводил мяч из аута «Тоттенхэм» потерпел первое поражение при португальце.

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о причинах поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

«Мы не играли хорошо на протяжении 30 минут, – приводит BBC слова португальца. – После этого же, думаю, игра изменилась. Но мы не можем позволять себе пропускать такой гол, как второй в этом матче.

Все спали, пока соперник вводил мяч из аута, и проснулись только тогда, когда Маркус Рэшфорд оказался рядом со штрафной.

«Юнайтед» был более агрессивным и более интенсивным в первые 30 минут, так что они заслужили победу».

Напомним, поражение от своей бывшей команды стало первым для Моуринью в «Тоттенхэме». Перед этим «шпоры» выиграли три матча подряд.

У команды осталось 20 очков, и она опустилась на восьмое место. В следующем туре 7 декабря «Тоттенхэм» сыграет дома с «Бернли».