Сергей Семак: В Лиге чемпионов все очень запутано

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал турнирную ситуацию в группе G текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Здорово, что мы в борьбе за вторую путевку в плей-офф, но прекрасно понимаем расклады. Все очень запутано. Можно выиграть и никуда не выйти, а можно проиграть и выйти. Мы со своей стороны должны делать свою работу», - цитирует Семака «Фонтанка».
Напомним, после пяти сыгранных туров в группе G лидирует «РБ Лейпциг». В активе команды десять очков. «Зенит» и «Лион» набрали по семь очков, но питерцы находятся выше в турнирной таблице по результатам личных встреч. Замыкает квартет «Бенфика» с четырьмя очками.
В последнем туре, 10 декабря, «Зенит» сыграет на выезде с «Бенфикой», а «Лион» примет «РБ Лейпциг».
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