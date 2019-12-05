«Ливерпуль» обновил клубный рекорд по матчам без поражений в чемпионате «Красные» не проигрывают 32 матча подряд.

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«Ливерпуль» одержал победу над «Эвертоном» (5:2) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Энфилд» и обновил клубный рекорд по серии без поражений в чемпионате.

После мерсисайдского дерби серия «красных» составляет 32 матча, за которые команда одержала 27 побед и пять раз сыграла вничью. Таким образом «Ливерпуль» превысил предыдущее собственное достижение, когда с мая 1987 года по март 1988-го команда выиграла 23 матча, а еще восемь – завершила вничью.

В последний раз «Ливерпуль» проигрывал в чемпионате 3 января 2019 года, когда потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:2) на «Этихад Стэдиум».

В нынешнем сезоне у «Ливерпуля» 14 побед при одной ничьей и первое место с 43 очками. В следующем туре 7 декабря команда сыграет в гостях с «Борнмутом».