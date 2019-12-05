Оле-Гуннар Сульшер: Такое ощущение, что Рэшфорд вернулся поиграть на детскую площадку Дубль форварда принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Тоттенхэмом».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча 15-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1) на стадионе «Олд Траффорд» высказался об игре форварда Маркуса Рэшфорда.

«Это его лучший матч при мне, – приводит BBC слова норвежца. – Он показал себя зрелым и сильным игроком против хороших соперников по премьер-лиге. Он спокойно и хладнокровно пробил с пенальти. А его первый гол – мы знаем, что он обладает такими ударами. У него было три или четыре таких шанса.

Такое ощущение, что он вернулся поиграть на детскую площадку или задний двор. Мы хотим, что игроки получали радость: нет ничего страшного – просто 75 тысяч зрителей хотят увидеть их лучшую игру».

Напомним, 22-летний британец оформил дубль в ворота «шпор». Рэшфорд открыл счет на шестой минуте, а на 49-й – забил второй гол, реализовав пенальти. Теперь на его счету девять голов в 15 матчах чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре 7 декабря манкунианцы сыграют в дерби с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум».