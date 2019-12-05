Жозе Моуринью: Нам нужно, чтобы соперник чувствовал себя так, как «МЮ» заставил чувствовать себя нас «Тоттенхэм» впервые проиграл при португальце.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об игре команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:2) на стадионе «Олд Траффорд».

«Знаю, что команда должна играть более агрессивно, – приводит BBC слова португальца. – Нам нужно выигрывать больше единоборств, начинать матч более интенсивно. Нужно, чтобы соперник чувствовал себя так, как «Юнайтед» заставил чувствовать себя нас. Надо, что соперник понял, что у него намечаются трудности. А мы были скорее пассивными, чем активными».

Напомним, единственный гол «шпор» забил полузащитник Деле Алли. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение после назначения Моуринью главным тренером. До этого команда одержала три победы.

У «Тоттенхэма» осталось 20 очков, и команда опустилась на восьмое место. В следующем туре 7 декабря «шпоры» сыграют дома с «Бернли».