Фрэнк Лэмпард – о матче с «Астон Виллой»: Должны были побеждать с более комфортным счетом «Челси» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 15-го тура премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Мы должны были побеждать с более комфортным счетом, – приводит слова Лэмпарда официальный сайт клуба. – Мы заметно превосходили соперника и создали множество шансов, однако я сталкиваюсь с этим уже не в первый раз в текущем сезоне.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии, но с точки зрения командной игры я увидел именно то, что хотел. На поле была именно та команда, которую я жду. Мы отлично провели весь матч».

Напомним, на 24-й минуте счет в матче открыл форвард Тэмми Абрахам, а на 48-й минуте победный гол забил Мэйсон Маунт.

«Челси» победил в премьер-лиге после двух поражений подряд – от «Манчестер Сити» (1:2) и «Вест Хэма» (0:1) – и занимает четвертое место, отставая на три очка от идущих третьими «горожан».

В следующем туре 7 декабря «Челси» сыграет в гостях с «Эвертоном».