ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять своим болельщикам бесплатные билеты

Московский клуб отправил ФК «Краснодар» официальное письмо с просьбой не предоставлять билеты бесплатно. Об этом написал на своей странице в твиттере коммерческий директор и директор академии «Краснодара» Арам Фундукян.
«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения. Взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо не предоставлять билеты бесплатно. Только за деньги», – сказано в сообщение Фундукяна.
Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу 7 декабря. Начало в 16:30 по московскому времени
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