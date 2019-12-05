ЦСКА попросил «Краснодар» не предоставлять своим болельщикам бесплатные билеты Матч 19-го тура РПЛ состоится 7 декабря.

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Московский клуб отправил ФК «Краснодар» официальное письмо с просьбой не предоставлять билеты бесплатно. Об этом написал на своей странице в твиттере коммерческий директор и директор академии «Краснодара» Арам Фундукян.

«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения. Взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо не предоставлять билеты бесплатно. Только за деньги», – сказано в сообщение Фундукяна.

Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7/12/19. Мы получили от них офиц письмо НЕ предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги. — Арам Фундукян (@fundukyan) December 5, 2019

Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу 7 декабря. Начало в 16:30 по московскому времени