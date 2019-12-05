Джердан Шакири: Мы твердо стоим на земле – нет необходимости думать о титулах «Ливерпуль» выиграл 14-й из 15 матчей в чемпионате.

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Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири подвел итоги матча с «Эвертоном» (5:2) в 15-м туре премьер-лиги на стадионе «Энфилд».

«Мы твердо стоим на земле, – приводит BBC слова 28-летнего швейцарца. – Мы идем от матча к матчу, и это самое важное. Нам не нужно думать о завоевании титула.

Моя главная мечта – завоевать трофей с этим клубом и отдать его болельщикам. Так что постараемся сделать все возможное. Нам нужно сосредоточиться на том, что происходит на поле, не витать в облаках и усердно работать каждый день. Если мы выиграем, будет изумительно, но впереди еще долгий путь».

Напомним, Шакири забил один из пяти голов в ворота «Эвертона». «Ливерпуль» одержал 14-ю победу в чемпионате и с 43 очками из 45 возможных лидирует в турнирной таблице.

Также «красные» превзошли клубный рекорд по продолжительности серии без поражений в чемпионате. Теперь она насчитывает 32 матча.