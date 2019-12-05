Марку Силве грозит увольнение из «Эвертона» Сегодня в ливерпульский клуб может вернуться Дэвид Мойес.

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Вчера в 15-м туре чемпионата Англии «Эвертон» проиграл «Ливерпулю» на «Энфилд Роуд» со счетом 2:5. Британская пресса утверждает, что сегодня главный тренер «Эвертона» Марку Силва может быть уволен. В этом случае освободившееся место может занять шотландец Дэвид Мойес, уже работавший с ливерпульской командой с 2002 по 2013 годы.

Как сообщает BBC, португалец скорее всего не выведет команду на субботний матч против «Челси», а 56-летний Мойес будет назначен главным тренером до конца нынешнего сезона.

С учетом вчерашнего поражения от «Ливерпуля» в 15-м туре чемпионата Англии в пассиве «Эвертона» целых восемь проигрышей в последних 11 матчах. После разгрома на «Энфилд Роуд» 42-летний Силва в ответ на вопрос об отставке ответил следующее: «Я не тот человек, с которым нужно говорить об этой ситуации. Вы спрашиваете меня, но у меня нет ответа».

Мойес после долгой плодотворной работы в «Эвертоне» без особого успеха трудился в «Манчестер Юнайтед», испанском «Реале Сосьедаде», «Сандерленде» и «Вест Хэме», нигде не задерживаясь дольше чем на один сезон.

Силва возглавил «Эвертон» 31 мая 2018 года. В прошлом сезоне ливерпульская команда под его руководством заняла восьмое место.

Матч 16-го тура АПЛ «Эвертон» – «Челси» состоится 7 декабря.