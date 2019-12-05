«Ливерпуль» представил состав на клубный чемпионат мира «Красные» проведут в Катаре два матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп определился с составом команды на клубный чемпионат мира, который пройдет в Дохе.

«Ливерпуль»:

вратари: Алиссон, Адриан, Энди Лонерган;

защитники: Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Неко Уильямс;

полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири, Кертис Джонс, Харви Эллиот;

форварды: Роберто Фирмино, Садьо Мане, Мохамед Салах, Райан Брюстер, Дивок Ориги.

В состав не вошли защитник Жоэль Матип и полузащитник Фабиньо, которые продолжают восстановление после травм.

Напомним, клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря. При этом «Ливерпуль» начнет свое выступление в турнире 18 декабря с полуфинала, а 21 декабря «красные» сыграют в финале или матче за третье место.

Добавим, что 17 декабря у «Ливерпуля» запланирован матч ¼ финала Кубка лиги с «Астон Виллой».