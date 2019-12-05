Госдума собирается отменить запрет о продаже пива на стадионе Законопроект предусматривает разрешение розничной продажи пива на футбольных матчах.

Сегодня комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.

«Наши болельщики самые культурные. Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако им никто не запрещает пить пиво. Хвост не должен вилять собакой. Мы не должны наших людей ущемлять в правах», – цитирует «РИА Новости» главу комитета по спорту Михаила Дегтярева.

«Неважно, где они выпьют пива, на стадионе или в ресторане. Возможно расширение и в других видах спорта. На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта», – отметил чиновник.

Инициаторами инициативы о возвращении продажи пива на стадионы выступили член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Законопроект предусматривает разрешение розничной продажи пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных спортивных соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий).

Доходы от продажи пива должны будут направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.