Сергей Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы - Советский спорт
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05 декабря 2019 15:54ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: Кокорин не получает денег до зимней паузы

Форвард «Зенита» тренируется с командой после освобождения из колонии.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форварде Александре Кокорине, который вернулся в команду после освобождения из колонии.

«Он тренируется с момента возвращения, – сказал Семак в интервью «Фонтанке». – Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство садится обсуждать условия контракта. Он своим решением доказал то, что он умеет отвечать за слова. Его позиция достойна уважения».

Напомним, 17 сентября 28-летний Кокорин вместе со своим братом Кириллом и другим футболистом – Павлом Мамаевым были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области, где находились с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

При этом РПЛ запретила «Зениту» дозаявлять игрока после закрытия трансферного окна. Таким образом Кокорин сможет вернуться на поле только после зимней паузы.

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