В ЦСКА объяснили почему отказались от бесплатных билетов в Краснодаре Московский клуб отклонил предложение ФК «Краснодар» в целях безопасности.

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Сегодня коммерческий директор и директор академии «Краснодара» Арам Фундукян на своей странице в твиттере сообщил, что ЦСКА попросил не предоставлять своим болельщикам билеты в гостевой сектор на субботний матч 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА.

Эту ситуацию в интервью с корреспондентом Чемпионат.com прокомментировал директор по связям с общественностью и информационной политике ПФК ЦСКА Сергей Аксенов:

«Мы отказались от этого предложения в целях безопасности мы отказались от этого предложения по следующей причине. Дело в том, что на последнем матче «Краснодар» – ЦСКА мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА. Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА обратились к коллегам из «Краснодара» с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и продумать варианты решения этой проблемы.

В преддверии наступающего матча мы обратились в «Краснодар» с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Следует уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали. Было отправлено стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы еще раз благодарим «Краснодар» за их любезное предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться».

Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА состоится в субботу 7 декабря. Начало в 16:30 по московскому времени.