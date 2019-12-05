Директор «Тамбова» считает «чушью» слухи о возможном банкротстве клуба На данный момент, команда находится на 14-м месте в РПЛ.

Директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию о том, что клуб может в скором времени быть признан банкротом

– Это все чушь! Был один маленький момент, но мы уже его урегулировали. Все у нас хорошо, клуб не находится под угрозой исчезновения, – сообщает Худяков порталу Sport24.ru.

После 18 туров «Тамбов» набрал 18 очков и занимает 14-е место в РПЛ. В последнем туре перед зимним перерывом «Тамбов» сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 7 декабря в 14.00 по московскому времени.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что федеральная налоговая служба по Тамбовской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании футбольного клуба банкротом.