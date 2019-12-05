Антонио Конте: Нет времени плакать Главный тренер «Интера» дал пресс-конференцию накануне матча против «Ромы».

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В пятницу 6 декабря в рамках 15-го тура серии А состоится матч лидера чемпионата «Интера» против «Ромы». Сегодня главный тренер миланцев Антонио Конте пообщался с журналистами.

«У нас наметился определенный игровой кризис из-за травм, но нужно дождаться Рождества, набрав как можно больше очков, – цитирует главного тренер сине-черных Football Italia. – После перерыва на праздники восстановятся многие отсутствующие футболисты. Мы постараемся не терять концентрацию и двигаться от игры к игре. Пусть даже со скрещенными пальцами.

Нужно провести еще четыре матча. Мы знаем в чем наши сильные и слабые стороны. Нет времени плакать и прятаться от ответственности. Мы должны показать все на что способны».

В данный момент в списке травмированных игроков «Интера» значатся полузащитники сборной Италии Николо Барелла, Стефано Сенси и Роберто Гальярдини, а также ганский фланговый игрок Квадво Асамоа и чилийский нападающий Алексис Санчес.