Игонин предложил внести изменения в закон для защиты болельщиков

Бывший игрок «Зенита» и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин рассказал о своих планах внести правки в законодательство, чтобы защитить фанатов футбольных клубов.
Отмечается, что Алексей во время совещания, которое состоится завтра, желает поднять на обсуждение такие темы, как введение дополнительного понятия в Административный кодекс в отношении фанатов, направляющихся на матч организованной группой, а также нормы употребления алкоголя на стадионах.
Если предложения Игонина будут поддержаны, то их рассмотрение может выйти на федеральный уровень.
Напомним, что 2 декабря после матча 18-тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» суды Петербурга привлекли к административной ответственности 39 болельщиков московской команды, трое из которых получили наказания в виде ареста на 15 суток, другие были оштрафованы за нарушение общественного порядка.
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