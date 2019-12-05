Игонин предложил внести изменения в закон для защиты болельщиков - Советский спорт
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05 декабря 2019 16:59ФутболКорегин Владислав

Игонин предложил внести изменения в закон для защиты болельщиков

Катализатором можно считать недавние задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге.

Бывший игрок «Зенита» и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин рассказал о своих планах внести правки в законодательство, чтобы защитить фанатов футбольных клубов.

Отмечается, что Алексей во время совещания, которое состоится завтра, желает поднять на обсуждение такие темы, как введение дополнительного понятия в Административный кодекс в отношении фанатов, направляющихся на матч организованной группой, а также нормы употребления алкоголя на стадионах.

Если предложения Игонина будут поддержаны, то их рассмотрение может выйти на федеральный уровень.

Напомним, что 2 декабря после матча 18-тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» суды Петербурга привлекли к административной ответственности 39 болельщиков московской команды, трое из которых получили наказания в виде ареста на 15 суток, другие были оштрафованы за нарушение общественного порядка.

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