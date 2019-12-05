Диего Симеоне – о восстановлении Хименеса после травмы: Он тренируется в общей группе Последним матчем футболиста стала игра третьего тура Лиги чемпионов против «Байера».

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне выразил надежду что уругвайский защитник Хосе Хименес сможет восстановиться к заключительному туру Лиги чемпионов против московского «Локомотива», которая состоится 11 декабря.

– Он тренируется в общей группе. Хименес хорошо работал. Он не играл в двух последних матчах, но, я надеюсь, он будет готов к игре Лиги чемпионов», – цитирует Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, что Хименес получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (1:0) – он покинул поле на 15-й минуте первого тайма. В нынешнем сезоне уругваец принял участие в 11 матчах за «Атлетико» во всех турнирах.

Подопечные Симеоне занимают шестое место в чемпионате Испании и отстают от лидирующей «Барселоны» на шесть очков.