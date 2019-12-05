Роман Березовский: «Сочи» находится в неплохом состоянии перед матчем с «Рубином» Сочинский клуб занимает последнее место в РПЛ.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ с казанским «Рубином». Отметим, что встреча между состоится 8 декабря в 16:30 по московскому времени.

– Команда находится в неплохом состоянии, я думаю, что мы наберем состав на все линии к матчу. Кто-то, естественно, еще не будет готов физически на 100% к игре, чтобы выдержать все 90 минут. Понятное дело, что будет непросто тем, кто перенес ангину и простуду, а таких людей в составе наберется на половину. Поэтому настрой и подготовка у игроков немного скомканным получается. Все-таки каждый футболист должен всегда находиться в игровом ритме, – сказал Березовский Sport24.ru.

Отметим, что Березовский присоединился к сочинской команде в июне этого года, а с 20 ноября стал главным тренером, заменив Александра Точилина.

После 17 проведенных туров «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.