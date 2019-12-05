Лукас Сантос: Я не сталкивался с расизмом в России Бразильский полузащитник ЦСКА назвал Россию самым безопасным местом.

Испанская газета El Pais обратилась к бразильскому легионеру московского ЦСКА Лукасу Сантосу с вопросом о том, сталкивался ли он с проявлениями расизма в России. Полузащитник армейцев ответил, что никогда и нигде не жил так спокойно как сейчас.

«Никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия, – ответил Лукас Сантос испанскому журналисту. – Я знаю, что здесь футболисты страдали из-за расизма, но напрямую я не сталкивался с этим. Однако в Бразилии дискриминация всегда была заметна. С раннего возраста я подвергался расистским оскорблениям на футбольных полях. Сейчас пытаюсь оградить себя от невежества людей. В борьбе с расизмом нужна мобилизация всех футболистов, включая и белых игроков. Знаменитости тоже должны подключиться к борьбе с предрассудками, связанными с расой, классом и полом».

В сентябре ЦСКА арендовал 20-летнего бразильца у «Васко да Гама» до конца нынешнего года. С тех пор Лукас Сантос сыграл за московский клуб пять матчей с учетом всех турниров.