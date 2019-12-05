Агент Лукаку: Заголовок Corriere dello Sport постыден Представитель футболиста сборной Бельгии дал оценку скандальной первой полосе итальянского издания.

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Сегодня Corriere dello Sport вышла с заголовком «Черная пятница» на первой полосе, поместив рядом фотографии темнокожих футболистов «Интера» и «Ромы» Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга. Таким образом газета представила пятничный матч серии А «Интер» – «Рома». Агент Лукаку Федерико Пасторелло назвал поступок журналистов «постыдным».

«Расизм остается большой проблемой итальянского общества, – сказал Пасторелло в интервью Sky Sports. – Мне кажется, что мы застряли в 20-х годах прошлого века. Это не какой-то там отдельный эпизод. Это постыдный поступок. Работая агентом, я стараюсь защитить своих клиентов от этой серьезной проблемы. Дело ведь не только в том, что пишут газеты. Вы с этим сталкиваетесь на стадионе, в социальных сетях и на улицах городов».

Ромелу Лукаку перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» в августе нынешнего года. В нынешнем сезоне нападающий сборной Бельгии забил 10 голов в 14 матчах серии А.

Матч 15-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Рома» состоится в пятницу 6 декабря.