Мбаппе – в десятке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 декабря 2019 19:51ФутболКорегин Владислав

Мбаппе – в десятке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»

Француз забил свой шестой мяч в этом сезоне чемпионата Франции.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившись голом в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:0), вошел в историю своего клуба по забитым мячам. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что 20-летний форвард вошел в число десяти игроков, забивших за парижан наибольшее количество мячей за всю историю существования клуба. Лидирует по этому показателю уругваец Эдинсон Кавани – на его счету 195 голов в 289 играх. Второе место занимает швед Златан Ибрагимович (156 мячей). Тройку лучших замыкает португалец Педру Паулета (109).

Свой первый гол Мбаппе забил 8 сентября 2017 года в матче против «Метца» (5:1).

В этом сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи.

Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Лариса Куклина: Две такие ошибки себе не прощу Бреза выиграла индивидуальную гонку, Куклина – на 5-й позиции Мартен Фуркад: Горжусь, что победил свои сомнения
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Кошмар на кортах Лондона. Медведев упустил матчбол и проиграл Надалю Даниил Медведев вел 5:1 и имел матчбол в третьем сете поединка с Рафаэлем Надалем. Но в итоге все равно проиграл. Второй раз на этом Итоговом турнире. 13.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Без Медведева, но с надеждой на титул. Что ждать от Кубка Дэвиса в новом формате Сегодня в Мадриде стартует финальный турнир Кубка Дэвиса – первый в истории в обновленном формате. 18.11.2019 08:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Все сильнейшие в сборе. Объявлен состав российской команды на Кубок Первого канала Как и обещал президент ФХР Владислав Третьяк, наша сборная сыграет на домашнем этапе Евротура сильнейшим составом. На лед арены в Парке легенд и «Газпром Арены» выйдут восемь олимпиоников, два чемпиона мира и столько же новичков национальной команды. 03.12.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:15 Синхронное плавание «Советский спорт – Итоги года». Спортсменка года – Светлана Ромашина
20:13 Биатлон Лариса Куклина: Две такие ошибки себе не прощу
20:10 Хоккей «Советский спорт – Итоги года». Никита Кучеров – обладатель «Харламов-Трофи»
20:06 Стартует церемония «Советский спорт – Итоги года»
19:58 Футбол Почеттино выберет новый клуб на следующей неделе
19:56 Биатлон Бреза выиграла индивидуальную гонку, Куклина – на 5-й позиции
19:51 Футбол Мбаппе – в десятке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ»
19:42 Формула-1 «Мерседес» заплатит рекордный вступительный взнос
19:40 Хоккей «Салават Юлаев» дома уступил «Металлургу»
19:35 Бокс Владимир Кличко: Джошуа – лучший боксер в супертяжелом весе
19:18 Футбол Агент Лукаку: Заголовок Corriere dello Sport постыден
19:07 Фигурное катание Гуменник разочарован своим падением во время исполнения тройного акселя
18:57 Футбол Лукас Сантос: Я не сталкивался с расизмом в России
18:53 ММА Россиянин Крылов сразится с Уокером на турнире UFC в Бразилии
18:46 Футбол Роберто Мартинес: Сборная Италии – один из фаворитов Евро-2016
18:44 Футбол Источник: Марсело не сыграет с «Барселоной»
18:42 Фигурное катание Мозалев лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при в Турине
18:31 Футбол Таунсенд рассказал, как проигрывал по 46 тысяч фунтов за ночь
18:25 Футбол Роман Березовский: «Сочи» находится в неплохом состоянии перед матчем с «Рубином»
18:04 Футбол Агент Рыбуса заявил, что «Локомотив» пока не предлагал новый контракт его клиенту
Табачные лоббисты возобновили борьбу против запрета на продажу сигарет у школ
Полузамёрзшего мужчину нашли в яме на окраине Комсомольска-на-Амуре
В МЧС призвали волгоградцев воздержаться от поездок из-за сильного ветра
Дмитрий Кулагин поблагодарил Нину Гордееву за труд на благо Оренбурга
Кожемяко одобрил громадный комплекс с аквапарком, гостиницей и ТЦ во Владивостоке
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика