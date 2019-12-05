Мбаппе – в десятке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ» Француз забил свой шестой мяч в этом сезоне чемпионата Франции.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отметившись голом в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (2:0), вошел в историю своего клуба по забитым мячам. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Отмечается, что 20-летний форвард вошел в число десяти игроков, забивших за парижан наибольшее количество мячей за всю историю существования клуба. Лидирует по этому показателю уругваец Эдинсон Кавани – на его счету 195 голов в 289 играх. Второе место занимает швед Златан Ибрагимович (156 мячей). Тройку лучших замыкает португалец Педру Паулета (109).

Свой первый гол Мбаппе забил 8 сентября 2017 года в матче против «Метца» (5:1).

В этом сезоне нападающий провел за «ПСЖ» 14 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи.