Почеттино выберет новый клуб на следующей неделе В данный момент бывший тренер «Тоттенхэма» отдыхает в Аргентине.

Маурисио Почеттино проводит небольшой отпуск на в родном городе Росарио, но собирается вернуться в Европу на следующей неделе с целью принять решение по поводу следующего места работы.

В интервью Fox News Почеттино признал, что получил несколько «привлекательных предложений».

«Вскоре я вернусь в Европу и приму решение, – отметил 47-летний аргентинский тренер. – В моем возрасте не нужно много времени для того, чтобы прийти в себя. Я открыт для новых проектов».

Бывшего тренера «Эспаньола», «Саутгемптона» и «Тоттенхэма» пресса регулярно отправляла в различные европейские клубы, включая «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Баварию» и «Реал».

Почеттино проработал в «Тоттенхэме» пять лет. Под его руководством «шпоры» в прошлом сезоне впервые в истории вышли в финал Лиги чемпионов. 19 ноября аргентинец был уволен из лондонского клуба. Его преемником стал Жозе Моуринью.