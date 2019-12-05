«Советский спорт – Итоги года». Спортсмен года – Артем Дзюба

Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.
Форвард «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба получил приз в номинации «Спортсмен года». Лидер своего клуба и национальной команды страны проводит лучший в карьере сезон. В чемпионате РПЛ на счету Дзюбы – 10 голов в 17 турах. Еще два мяча Артем забил во встречах Лиги чемпионов. Кроме того, он остается лучшим бомбардиром нашей сборной (9 голов в 10 матчах в
текущем году).
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