«Советский спорт – Итоги года». Тренер года – Юрий Семин Определился очередной лауреат национальной премии «Советский спорт – Итоги года».

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Церемония в настоящий момент проходит в Москве, в ресторане Golden Palace.

Юрий Семин получил награду в номинации «Тренер года». Напомним, что под его руководством московский «Локомотив» в уходящем году завоевал Кубок и Суперкубок России, а также взял серебро в чемпионате РПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги клуб также идет на втором месте, уступая только «Зениту».